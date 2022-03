Velpse actie voor Oekraïne

VELP – Dylan Wayne heeft zaterdag 12 maart in Velp gezongen voor Oekraïne. In het speeltuintje aan de Doctor van der Feltzlaan in Velp werd een rommelmarkt gehouden, stond een springkussen en was een podium opgezet voor de zanger. Dylan Wayne heeft drie huiskamerconcerten geveild. De inzamelingsactie werd opgezet in samenwerking met organisatie Kenny en heeft 271,75 euro opgehaald. Dit bedrag is op giro 555 gestort.