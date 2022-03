Velpsch Maal in de Poort

VELP – Woensdag 23 maart bestaat het Velpsch Maal in de Poort in Velp uit een heerlijke Indische maaltijd. Op het menu staat dan babi pangang met witte rijst en komkommersalade. Toe is er aardbeien vanille kwarktaart. Inschrijven en betalen kan tot uiterlijk maandag 21 maart 12.00 uur bij de beheerder van buurthuis de Poort. Mee-eten kost 5 euro per persoon.

www.buurthuisdepoort.nl