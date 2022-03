Velps Kleinkoor in concert

VELP – Het Velps kleinkoor gaat voor haar eerste concert in lange tijd op zondag 20 maart naar de voormalige H. Antonius Abt Kerk Loostraat 32 in Loo (gemeente Duiven). Het concert begint om 15.00 uur, de entree bedraagt 7,50 euro. Het koor zingt onder andere Trois Chansons d’Attente, drie Franse liederen voor koor en instrumentaal ensemble dat dirigente Natalie Goossens tijdens de tweede lockdown componeerde.

Na dit concert gaat het koor werken aan een nieuw programma. Hiervoor worden nieuwe zangers gezocht met een goede stem en de bereidheid om thuis te oefenen. Er is ruimte voor nieuwe leden in alle stemgroepen. Belangstellenden kunnen drie keer meezingen tijdens de repetities, waarna een stemtest volgt. Ook een project-lidmaatschap is mogelijk. Repetities zijn op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Oranjestraat 52 in Velp