Veel verdriet om gestolen bloemen van moeders graf

DIEREN – Ongeloof, woede en verdriet bij Jolanda uit Dieren. Tot twee keer toe hebben onbekenden de bloemen gestolen van het graf van haar moeder. “Hoe kun je zoiets doen? Twee keer nota bene.”

Jolanda uit Dieren wil liever niet met haar achternaam in de krant, want ‘je weet maar nooit’, maar wel haar verhaal doen. Om anderen te waarschuwen en om hopelijk de dader(s) aan te spreken.

Anderhalve week geleden zette de Dierense een bakje met bloembollen op het graf van haar moeder op de algemene begraafplaats aan de Imboslaan. Een paar dagen later was de bloembak ineens verdwenen, tot groot verdriet van Jolanda en haar vader. Ze zet een nieuw bakje neer, maar als ze dinsdag op de begraafplaats komt, is ook dat bakje weg. Jolanda is ontdaan, woedend. “Ik begrijp maar niet waarom iemand zoiets zou doen. Hoe kun je nou genieten van bloemen die je van iemands graf hebt gestolen? Hoe zielig ben je dan?”

Van de dader ontbreekt ieder spoor. De begraafplaats is dagelijks geopend en vrij toegankelijk. Er zijn wel beheerders aanwezig die een oogje in het zeil houden, maar ook niet de hele dag. Jolanda denkt zelf dat het iemand uit de buurt moet zijn. “Je rijdt niet vanuit een andere plaats naar Dieren om bloemen te stelen. Ik denk dat het iemand is die tijdens een wandeling snel wat meepikt. Mijn moeder ligt vrij dicht bij de ingang van de begraafplaats en je bent zo weer weg.”

Een medewerker van de begraafplaatsen in de gemeente Rheden zegt dat er zo nu en dan eens een melding komt. Ze legt uit dat zij er als beheerder weinig aan kunnen doen als er spulletjes worden ontvreemd. “Het is natuurlijk zeer onbeschoft om iets van iemand graf mee te nemen en een normaal denkend mens zou dat ook niet doen”, begint ze. “Maar helaas kunnen we weinig. Het is niet mogelijk om altijd iemand ter plaatse te hebben. Wij hebben ook geen handhaversfunctie.” De medewerker adviseert iedereen: “Doe aangifte. De politie kan een onderzoek doen.”

Jolanda wil het er niet bij laten zitten. Ze heeft inderdaad aangifte gedaan bij de politie en is van plan zelf vaker langs te komen om de boel in de gaten te houden. Ze is benieuwd of andere nabestaanden haar verhaal herkennen en ook aangifte gaan doen. Daarnaast hoopt ze dat de beheerder, de gemeente Rheden, een waarschuwing bij de poort wil ophangen. “Zodat mensen weten dat er op ze wordt gelet. In de hoop dat dat mensen tegenhoudt.”

De bloemen die ze dinsdag bij zich had, heeft Jolanda maar weer meegenomen. “Op 15 maart is mijn moeder jarig en ik vind het zo erg dat ik dan geen bloemen kan brengen. Misschien ga ik er wel een dag met een stoeltje zitten, om op te letten. Maar ik moet de dader niet tegenkomen, want dan is hij of zij van mij …”

