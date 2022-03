Veel nieuwe wandelaars bij wandelevenement SC Klarenbeek

KLARENBEEK – De inschrijving voor de Long Distance Walk en de Kennedymars op 18 en 19 maart loopt gestaag. Zo geleidelijk aan komen ook de wandelaars tot de conclusie dat de wereld weer gaat draaien. Veel wandelaars waren hier al van overtuigd en hebben zich al aangemeld voor dit grote wandelevenement.

Bijzonder is dat ongeveer 30 procent van alle Kennedymars-lopers voor de eerste keer mee doen in Klarenbeek en 20 procent voor de tweede keer. Een klein deel van de wandelaars heeft alle voorgaande acht edities mee gelopen. Eén van die fanatieke wandelaars die in Klarenbeek zijn negende tocht loopt is Piet van der Kroft uit Reeuwijk-dorp. Hij loopt in Klarenbeek zijn 250e Kennedymars. Dit zijn de echte afstanden. Dat betekent dat hij alleen aan Kennedymars kilometers 20.000 kilometers onder zijn voeten heeft gehad.

Afstanden

Er is op dit moment nog volop ruimte om aan te melden voor het wandelevenement. Niet alleen voor de lange afstanden maar ook voor de ‘Nacht van Klarenbeek’ met de afstanden 60 km, 40 km en 20 km. Verder kunnen wandelaars zich inschrijven voor ‘Rondje Klarenbeek’, op de zaterdag, met afstanden van 40 km, 30 km, 20 km en 10 km. Deze kortere afstanden zijn uitgezet op dezelfde route waar ook de Kennedymars over gaat.

De Kennedymars bestaat uit 4 lussen van 20 km. Voor de LDW (110 km) zit daar nog een rechte lijn parcours van 30 km voor. Hiervoor worden de wandelaars per bus naar Hoenderloo gebracht en wandelen deze deelnemers terug naar Klarenbeek. Vervolgens sluiten deze wandelaars na een warme maaltijd aan bij de Kennedymars deelnemers. Na elke lus komen de deelnemers terug op de startlocatie, het MFC Klarenbeek, waar de deelnemers vervolgens ook bij hun meegebrachte bagage kunnen om eventueel schone of droge kleren aan te trekken of om zich even op te frissen.

Aanmelden

Verder worden de wandelaars uitstekend verzorgd onderweg. Om de ongeveer 7 km is er een rust/verzorgingspunt waar allerlei eten en drinken beschikbaar is om een top wandelprestatie te kunnen leveren. Niet alleen voor de lange afstanden maar ook voor de 20 km en 10 km. Voor de deelnemers aan de nachtwandelingen wacht aan het eind van de tocht een passend aandenken zoals dat bij deze wandeltochten gebruikelijk is. Voor de deelnemers aan Rondje Klarenbeek zijn deze aandenkens tegen betaling beschikbaar

De route worden duidelijk met pijlen en lintjes uitgezet, verdwalen is bijna niet mogelijk. Een team van ongeveer 85 vrijwilligers staat klaar om het hele evenement in goede banen te leiden. Parkeerbegeleiding, start/finish bureau, rustposten, controleposten, parcoursbewaking en horeca. Aan alles wordt gedacht.

Mensen die ook eens deel willen nemen aan dit evenement zijn van harte welkom. Aanmelden voor de nachtelijke tochten kan uitsluitend digitaal tot 13 maart 18.00 uur. De dagtochten kan ook digitaal tot 18 maart 24.00 uur maar ook zaterdag aan de start kan daarvoor worden ingeschreven. Alle informatie voor deelnemers en het aanmeldformulier staat op www.scklarenbeek.nl/kennedymars.