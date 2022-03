Vanaf half april vluchtelingen in pand Arnhemsestraatweg in Velp

VELP – Het college van B&W van de gemeente Rheden heeft op 8 maart ingestemd om een samenwerking aan te gaan met het COA voor de opvang van 130 vluchtelingen aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp.

Vorig jaar waren de direct omwonenden al geïnformeerd over de plannen voor dit pand. Op 9 maart was er een informatieavond voor inwoners in een groter gebied rondom de opvanglocatie. De avond is in goede sfeer verlopen en bezoekers hebben antwoorden gekregen op hun vragen. De eerste vluchtelingen worden half april verwacht in Velp.

In 2016 is het pand geschikt gemaakt voor opvang van circa 200 asielzoekers. Omdat dit achteraf niet meer nodig was, zijn er toen in 2018 arbeidsmigranten gehuisvest. Vorig jaar bleek er weer meer vraag naar opvanglocaties. De eigenaar van het pand wil hier vluchtelingen huisvesten voor ongeveer drie jaar. In principe gaat het om circa 130 vluchtelingen; 80 (kansrijke) statushouders en 50 AMV’s (alleenstaande minderjarige vluchtelingen).

Naast dat de kinderen naar school gaan, wordt er voor de bewoners ook activiteiten en dagbesteding georganiseerd. Inwoners die hier een bijdrage aan willen leveren, kunnen zich melden bij stichting vluchtelingenwerk via lvangoor@vluchtelingenwerk.nl.

Ook voor Oekraïners is opvang nodig. De gemeente is op dit moment druk aan het onderzoeken of er locaties in de gemeente zijn waar Oekraïners opgevangen kunnen worden. Samen met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zal daar in de loop van deze week waarschijnlijk meer duidelijkheid over zijn.