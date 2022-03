Unitas verkoopt narcissen

DOESBURG – Ook dit jaar houdt gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg de narcissenactie. De leden verkopen potjes met meerdere narcissenbollen van goede kwaliteit. Deze kosten 2,50 euro per stuk. Bestellen kan tot uiterlijk 24 maart via voorzitter@unitasdoesburg.nl. De narcissen worden dan op zaterdag 2 april tussen 10.00 en 13.00 uur thuisbezorgd. De opbrengst is voor de clubkas en komt geheel ten goede aan de leden van de vereniging.