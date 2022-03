Trots markt op Rosendael

ROZENDAAL – Zondag 20 maart is er weer de markt Trots op kasteel Rosendael. Op de kramen worden eerlijke en veel thuis gemaakte producten te koop aangeboden die origineel, smakelijk, mooi en bereikbaar zijn. De standhouders kunnen veel vertellen over hun aanbod. Er is zowel food als non-food verkrijgbaar. Trots is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en gratis te bezoeken.