Training reanimatie en AED-gebruik

EMPE – Op maandagen 7 en 21 april opleidingen reanimatie- en AED-gebruik voor bewoners van Oeken, Empe en Tonden, voor beginners en gevorderden. De opleiding is in het Oortveld in Empe en start om 19.00 uur. Neem voor opgave of informatie contact op via aed@empe-tonden.nl.