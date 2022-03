Training Mindful met je baby

HALL – Een periode in het leven waarin veel moeders te maken krijgen met stress is de babytijd van hun kind. Het leven staat dan vrijwel volledig in het kader van de behoeften van de baby. “Mindfulness kan ouders van een jong kind helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht,” aldus mindfulnesstrainer Jantine Peters. “Mindfulness geeft je vaardigheden in handen om voor jezelf te zorgen zonder de behoeften van je baby of dreumes uit het oog te verliezen.” Peters biedt de training ‘Mindful met je baby’, die bestaat uit twee avonden zonder kind en zes bijeenkomsten overdag met de baby of dreumes (tot 18 maanden) erbij. Deze wordt gegeven op natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall.

www.aandachtgeeftjekracht.nl