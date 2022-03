The Armed Man naar juni

BRUMMEN – Al begin 2020 zou The Armed Man worden opgevoerd in de Pancratiuskerk in Brummen. Deze mis voor de vrede, geschreven door Karl Jenkins, is inmiddels twee maal verplaatst en staat nu o pde planning voor eind juni. Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni kan het publiek om 20.15 uur dan eindelijk genieten van dit werk. The Armed Man wordt uitgevoerd door Projectkoor Brummen, Harmonie Orkest Brummen, sopraan Laura Engel, bariton Eddy Braam en muezzin Zeki Ozdemir. De muzikale leiding is in handen van Römanö Mediati en Tatyana Larina. De kaartverkoop start op 1 april. Een ticket kost 20 euro. Kaarten die voor de twee afgelaste voorstellingen zijn gekocht, blijven geldig. Hierover komt nadere informatie..

projectkoorbrummen@gmail.com