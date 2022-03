Tentoonstelling Respect in de Kruiskerk Eerbeek

EERBEEK – Burgemeester Alex van Hedel opent donderdag 17 maart om 16.30 uur een tentoonstelling in de Kruiskerk in Eerbeek. Getoond worden werken die inwoners hebben gemaakt rondom het thema respect.

De Kruiskerk Eerbeek heeft, in samenwerking met de gemeente Brummen, een creativiteitswedstrijd uitgeschreven rondom het thema respect. Inwoners van de gemeente Brummen waren uitgenodigd rondom iets creatiefs of kunstzinnigs te maken. Respect kent zoveel invalshoeken. Respect voor de natuur, ouderen, kwetsbare mensen, hulpverleners, respect en vertrouwen in vriendschappen.

Basisscholieren, jongeren en volwassenen werden uitgedaagd om aan de wedstrijd mee te doen en er zijn zo’n 80 verschillende kunstwerken met diverse invalshoeken ingezonden. Dit varieert van wanddecoraties, beeldjes van hout of keramiek, schilderijen, posters, (kunst)foto’s met een verhaal en tekeningen, van klein tot groot. De deelnemers variëren van basisscholieren en jongeren tot volwassenen, en van amateur- tot professionele kunstenaars. Al deze kunstwerken zijn te bewonderen in de Kruiskerk Eerbeek. De bezoekers van de tentoonstelling bepalen de winnaar van de wedstrijd.

Burgemeester Van Hedel opent de tentoonstelling op 17 maart om 16.30 uur. De tentoonstelling is vanaf dan te bezoeken tot en met dinsdag 22 maart. Op deze laatste dag maakt de burgemeester om 16.30 uur de prijswinnaar bekend.