Taxatiemiddag in Beekbergen

BEEKBERGEN – Taxateur Arie Molendijk komt dinsdag 8 maart naar Beekbergen. Hij taxeert daar oude boeken, zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten. De kosten bedragen 5 euro voor één tot tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. Bezoekers zijn van 13.30 tot 16.00 uur welkom in hotel Het Veluwse Bos aan de Arnhemseweg 520-524 in Beekbergen.

www.molendijkboeken.nl