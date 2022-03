Taizé-viering in de Oude Jan

VELP – In de Oude Jan in Velp wordt zondag 6 maart een Taizé-viering gehouden. Stilte, maar ook zang neemt een belangrijke plek in. Voorafgaand aan de viering wordt er door het gelegenheidskoor ingezongen van 16.00 tot 18.00 uur. Wie mee wil zingen, is welkom en kan zich aanmelden via djbrans@xs4all.nl, dan wordt de muziek per e-mail toegestuurd. Voor de koorleden is er vegetarische soep.