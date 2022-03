Sunday Live Café weer van start

ELLECOM – Zondagmiddag 6 maart is er vanaf 15.00 uur weer live muziek in de Peerdestal te Ellecom. Dit keer gespeeld door een stel veteranen uit de Arnhemse blues scene dat de band ‘Five Long Years’, afgekort FLY, weer nieuw leven heeft ingeblazen. Deze band beschikt over een duidelijk herkenbare eigen stijl en sound en door de breedte van het repertoire wordt vrijwel iedere bluesliefhebber, en vaak ook niet-bluesliefhebber, geraakt. FLY speelt bijvoorbeeld nummers van Joe Bonamassa, Jimi Hendrix tot BB King. De virtuoze gitaarsolo’s van Tom Pegels, de strakke basis van de rhythm-twins Klaas van der Veer (bas) en Willem van der Aa (drums), de ondersteunende tapijten van keyboardspeler Hans-Heinrich Glockner en de perfecte chemie tussen de zanger(s) Vincent Roerdink en Lucia Bokken maken deze band tot een must-see. De entree is gratis.