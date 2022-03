Sunday Live Café met Tulsa Time

ELLECOM – Zondag 3 april is er weer een Sunday Live Café in de Peerdestal in Ellecom. De band Tulsa Time neemt de bezoekers mee op een muzikale reis. Met een gevarieerde setlist weet deze coverband als geen ander het publiek te bespelen. Klassiekers uit diverse decennia passeren de revue. Rock, blues, soul, funk en disco worden door de zes gedreven en ervaren bandleden sfeervol en opzwepend ten gehore gebracht. Frontvrouw Nathalie gaat voorop in een show met heerlijke gitaarpartijen, zwevende orgelklanken, strakke baslijnen en ritmische drums. De zaal is vanaf 15.00 open en de entree is gratis.