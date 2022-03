Succesvol Open Podium in Leuvenheim

LEUVENHEIM – Zaterdag 26 maart vond het eerste open podium plaats in het Buurthuis in Leuvenheim. Op initiatief van dorpsgenoot Merijn Smeets kwamen vijf beginnende bands naar het Buurthuis om hun muzikale talenten te laten horen.

Het spits werd afgebeten door Merijn Smeets. Hij speelde een aantal zelfgecomponeerde Nederlandstalige nummers. Daarna volgde de enthousiaste coverband The Future. Voor deze band was dit het eerste optreden. Vervolgens kwam de soliste Mariana Mattijssen op het podium. Zij begeleidde zichzelf op gitaar. Ze liet een aantal mooie ingetogen nummers horen. Als vierde kwam de ervaren zanger Harry Leurink met zijn nieuwe band op het podium. Deze band bracht eigen repertoire ten gehore, dat met veel emotie werd gezongen. Als laatste was het de beurt voor de U2 coverband Uke22. Op een eigen wijze werden nummers van U2 gespeeld. De organisatie kijkt terug op een geslaagd open podium en dit krijgt volgens hen zeker een vervolg.