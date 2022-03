Subsidie voor bouw huurwoningen aan Sperwerstraat

BRUMMEN – De provincie Gelderland heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld om de bouw van 400 woningen te versnellen. Daarvan is 75.000 euro bestemd voor de bouw van 16 woningen op het terrein van de Krullevaar aan de Sperwerstraat in Brummen.

Woon-gedeputeerde Peter Kerris legt uit: “Er is een woonkloof tussen mensen met en zonder huis. Als de bouwkosten te hoog zijn, vallen als eerste de betaalbare woningen af. Betaalbaar bouwen is vaak onbetaalbaar. Met deze regeling versnellen we de bouw van sociale huurwoningen en geven we starters een kans op een betaalbaar huis.”

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met zaken als bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Met de subsidieregeling betaalbaar wonen provincie Gelderland een deel van deze publieke kosten voor zijn rekening om de woningbouw te versnellen en betaalbaar te maken. De subsidieaanvragen zijn beoordeeld op effectiviteit (aantal sociale huurwoningen) en kwaliteit (woningdifferentiatie en duurzaamheid).