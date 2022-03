Studiekring 50-plus van start in Rheden

RHEDEN – Op 22 maart gaat er een nieuwe Studiekring van start in Rheden. 50-plussers die het leuk vinden om geestelijk actief te blijven door kennis en inzichten te delen en uit te wisselen, zijn welkom om zich hier bij aan te sluiten.

Een studiekring is een vaste groep van 8 tot 12 mensen die één keer in de twee weken bij elkaar komt om zich te verdiepen in allerlei interessante thema’s. De bijeenkomst duurt twee uur en bevat een ‘rondje actualiteiten’, er wordt een onderwerp ingebracht en er is ruimte voor het delen van inzichten en meningen. Het thema wordt door één van de leden van de studiekring voorbereid en ingebracht. De keuze en de manier van inbrengen van het onderwerp is vrij. Vaak heeft deze betrekking op eigen hobby’s en interesses, of eerder opgedane kennis en ervaring.

Een studiekring is bedoeld voor de 50-plusser die nieuwsgierig is, gezelligheid zoekt en samen met anderen nieuwe onderwerpen wil ontdekken en zich daarin wil verdiepen. Meedoen in een studiekring is voor veel 50-plussers een uitstekende manier om nieuwe mensen te ontmoeten en actief en betrokken te blijven bij wat speelt in de samenleving. Op dinsdag 8 maart is er een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis in Rheden om 14.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via jong.div@gmail.com, voor vragen kan gebeld worden naar tel. 06-53801375. Meer informatie over de studiekringen is te vinden op www.studiekringen50plus.nl.