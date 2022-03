Stratentoernooi BC ‘t Pluumpje

EERBEEK – Dinsdag 29 maart wordt in De Bhoele in Eerbeek de 15e editie van het Stratentoernooi van badmintonclub ‘t Pluumpje gespeeld. Volgens de club een mooie gelegenheid om kennis te maken met badminton, of gewoon een leuke sportieve avond te hebben. Deelnemers kunnen zich aanmelden in teams van vier personen. De samenstelling maakt niet uit, maar er mag maximaal één competitiespeler per team meedoen. Wie geen team van vier personen bij elkaar krijgt, kan zich individueel opgeven en wordt door de organisatie ingedeeld. De teams spelen tegen elkaar in poules, er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de sterkte van de teams. Er wordt gespeeld vanaf 19.30 uur. Rond 22.30 uur is de prijsuitreiking. Deelname kost 5 euro per team of 1,50 euro per individuele speler. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 maart via pluumpjestratentoernooi@gmail.com.

www.bctpluumpje.nl