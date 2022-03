Start to Run met de Veluwelopers

EERBEEK – Loopgroep de Veluwelopers start maandag 4 april met de cursus Start to Run. Deelnemers trainen zeven weken lang samen met het doel 25 minuten non-stop te kunnen hardlopen. De start is om 19.00 uur op de parkeerplaats bij Bosque in Eerbeek. Inschrijven kan via www.hardlopen.nl/zoek-en-boek/13922-yakult-start-to-run-bij-veluwelopers. Neem bij vragen contact op via info@veluwelopers.nl