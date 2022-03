Start leesclubs in Eerbeek en Brummen

EERBEEK/BRUMMEN – Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Dat is het motto van Senia, de organisatie die binnenkort twee leesclubs (moderne) literatuur wil starten in Brummen enEerbeek. Hiervoor worden twee informatieve bijeenkomsten gehouden: op woensdag 30 maart om 14.00 uur in de bibliotheek in Eerbeek en op vrijdag 1 april in de bibiliotheek in Brummen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus daarom is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via info@senia.nl.