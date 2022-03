Stadspartij zet Stemtaxi in

DOESBURG – Omdat Stadspartij Doesburg het belangrijk vindt dat iedereen gaat stemmen, zet zij op 15 en 16 maart de Stemtaxi in om inwoners naar het stembureau te brengen. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er vrijblijvend en neutraal vervoer naar de stembureau’s. Mensen die hier gebruik van willen maken, kunnen bellen naar Henk Beijen via tel. 06-55308541.