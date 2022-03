Stadspartij Doesburg nog groter

DOESBURG – Inwoners van Doesburg kozen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart voor lokaal. Stadspartij Doesburg was al de grootste, maar heeft er nu nóg een zetel bij en bezet daarmee 5 van de 15 zetels. In de gemeente Doesburg gingen 53,1 procent van de inwoners naar de stembus.

Het CDA moest één zetel inleveren, net als in veel andere gemeentes in het land. PvdA/GroenLinks behield de huidige drie zetels. SP, VVD en D66 behouden er elk twee.

Lijsttrekker en fractievoorzitter David van Sommeren van Stadspartij Doesburg is beduusd over deze uitslag, zei hij woensdagavond tegen DoesburgTV. “We hebben vier jaar beleid moeten maken en moeten vechten voor de stad en dat kunnen we nu mooi blijven doen. Dat dat beloond wordt, betekent dat we de goede weg hebben genomen. Prachtig.”

Het is nu aan de Stadspartij om de eerste stappen ze zetten richting de vorming van een coalitie. Het ligt in de lijn der verwachting dat wethouder Birgit van Veldhuizen voor de Stadspartij aanblijft. Als de huidige coalitie met VVD en PvdA/GroenLinks wordt voortgezet, zou ook Arthur Boone (VVD) kunnen blijven. Met het vertrek van Peter Bollen moet PvdA/GroenLinks dan op zoek naar een nieuwe wethouderskandidaat. Maar wie weet slaat de Stadspartij een heel andere richting in en ziet het politiek toneel er over een paar weken wel heel anders uit. “We sluiten nooit partijen uit en dat doen we nu ook niet”, aldus Van Sommeren.

Beeld: DoesburgTV, presentator Maarten Lindner (rechts) in gesprek met lijsttrekker David van Sommeren van Stadspartij Doesburg