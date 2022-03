Stacaravan blokkeert Zomerweg

DREMPT – Aan de Zomerweg in Drempt ging een verplaatsing van een stacaravan zondag 6 maart niet helemaal goed. De verplaatsing zou volgens een omstander al vanaf 13.00 uur vanmiddag bezig zijn. Onderweg kreeg het voertuig waarop de caravan stond meerdere lekke banden, zo meldden omstanders. Als klap op de vuurpijl brak de volledige as af, waardoor hij niet meer verder kon. Zondagavond was de weg volledig geblokkeerd door de stacaravan, naar schatting zou de weg rond 22.00 uur weer open zijn.

Een vrachtwagen met trailer kwam ter plekke om de stacaravan verder te vervoeren. Met een shovel en een heftruck is de stacaravan opgetild en kon deze op de trailer worden gezet. Naar verluidt zou de actie meerdere uren hebben geduurd, maar de betrokkenen wilden hier niets over loslaten.

Foto: Persbureau Heitink