Sportkompas helpt medewerkers WerkFit Brummen bewegen

GEM. BRUMMEN – Stichting Sportkompas en WerkFit Brummen zijn eind vorig jaar gestart met het project WerkFit Brummen in Beweging. Beweegcoaches van Sportkompas komen hiervoor wekelijks bij WerkFit Brummen om met medewerkers een half uur te bewegen en zo bij te dragen aan een gezondere levensstijl. Na enkele maanden proefdraaien, is besloten dit initiatief als een vaste activiteit door te zetten.

Beweging door verbinding. Daar staat Stichting Sportkompas voor. Sportkompas maakt sport en bewegen voor iedereen in de gemeente Brummen mogelijk vanuit de visie dat samen sporten en bewegen inspireert en verbindt. Verenigingsondersteuner Jacco Peelen vertelt: “Iemand die weer beter in zijn vel zit, zal ook eerder positief tegenover nieuwe uitdagingen staan.” Daarom is dit beweeg-moment er niet alleen om samen te bewegen, maar ook voor het stellen van vragen over voeding, activiteiten en sporten.

WerkFit Brummen helpt inwoners van de gemeente Brummen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en begeleidt ze naar passende banen. “Hierbij is positiviteit en vitaliteit van groot belang,” laat WerkFit Brummen-coördinator Diane van der Veen weten. “Het is daarom fijn dat elke dinsdagmiddag de beweegcoaches van Sportkompas onze medewerkers op een enthousiaste manier uitdagen tot bewegen.”

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Lokaal Preventieakkoord. Eind vorig jaar hebben ongeveer twintig organisaties in de gemeente Brummen het lokaal preventieakkoord ondertekend. Belangrijkste doel: het bevorderen van gezondheid van alle inwoners. Sport en beweging is daarbij van belang. Een van de concrete thema’s in het akkoord is een gezonde werkvloer. Het project WerkFit Brummen in Beweging sluit hier naadloos bij aan.