Sporthal de Bhoele weer stuk duurzamer

EERBEEK – Donderdagochtend 24 februari zijn de zonnepanelen op het dak van sporthal de Bhoele in Eerbeek in werking gesteld. Dit gebeurde door wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen. Met het aanzetten van de zonnepanelen is de verduurzaming van de Bhoele bijna volledig afgerond. Alleen de zolder wordt nog geïsoleerd. Dit is naar verwachting in mei klaar.

In de voorraadopslag achter in het gebouw is een hele muur opgeofferd voor alle elektra voor de zonnepanelen en de warmtepompen. Wethouder Inberg zette de knop om, waarna er allerlei lichtjes gingen branden. Sinds dat moment wekken de zonnepanelen stroom op.

Door de vlotte samenwerking van Brummen Energie, Venema Elektrotechniek BV en de gemeente is binnen een jaar tijd de hele sporthal verduurzaamd. Het aanzetten van de zonnepanelen was de op één na laatste stap in de verduurzaming van de Bhoele. Er zijn veel verschillende maatregelen genomen. Vorig jaar werden de gevelplaten vervangen voor beter geïsoleerde platen. Ook is er in de zomer van 2021 een laagtemperatuur vloerverwarming aangebracht. Door het vervangen van de TL-verlichting door LED-lampen is een energiebesparing van 60 procent mogelijk. Met de geplaatste warmtepompen wordt het klimaat beheerst. Daarnaast wordt de nieuwe ventilatie nu aangestuurd door een CO2-meter.

De laatste te nemen stap is het isoleren van de zolder van de sporthal. Dit wordt in de komende twee vakanties gedaan en wordt in mei dit jaar opgeleverd. Dit kan alleen in de vakanties worden gedaan, aangezien de hal dan minder bezet is.