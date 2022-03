Sportcafé: Veilig en gezond sporten

BRUMMEN – Maandag 7 maart is er in Brummen een informatief sportcafé met het thema ‘veilig en gezond sporten’. Hierin is aandacht voor onder andere (verantwoord) alcoholgebruik en de risico’s van middelengebruik binnen sportclubs en sportaanbieders. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Sportkompas, op initiatief van de Werkgroep Respect.

Het burgerinitiatief Werkgroep Respect in de gemeente Brummen wil het onderwerp respect onder de aandacht van de inwoners levendig houden. Dit doen de leden vanuit de werkgroep zelf en daarnaast met steun van bestaande organisaties in kleine en grote projecten. Zo is op initiatief van de Werkgroep Respect en KV Mélynas de cursus vertrouwenscontactpersoon op het netvlies gezet bij Sportkompas. Iedereen moet veilig kunnen sporten en recreëren binnen een vereniging of organisatie. Het terecht kunnen bij een vertrouwenscontactpersoon is daarbij van groot belang. Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en/of verwijst iemand naar de juiste instanties. De vertrouwenscontactpersoon zorgt er ook voor dat het bestuur alert blijft en zorg draagt voor een veilige omgeving.

Een viertal burgers uit de gemeente Brummen is inmiddels gestart met de online voorbereidende module vertrouwenscontactpersoon. Zij sluiten op 12 maart de cursus af in een fysieke bijeenkomst. De cursus wordt verzorgd door het NOC/NSF en het centrum veilige sport. Het is een incompany cursus in samenwerking met Sportkompas en de Sportraad Apeldoorn. De cursus wordt betaald vanuit het lokaal sportakkoord en door de Sportraad Apeldoorn. Na afronding van de cursus heeft Brummen er vier gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen bij.

Het streven is om in de toekomst de cursus geregeld naar Brummen en/of Apeldoorn te halen met een tweejaarlijkse bijscholing. Ook wil de werkgroep graag interventie-bijeenkomsten organiseren, waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

In aansluiting op dit onderwerp houdt Sportkompas op maandag 7 maart een sportcafé met het onderwerp ‘Veilig en gezond sporten’. Deze vindt plaats in de kantine van Sportclub Brummen en begint om 19.30 uur. Naast informatie over (verantwoord) alcoholgebruik en de risico’s van middelengebruik binnen sportclubs en -aanbieders, is er ook voldoende gelegenheid voor deelnemers om te netwerken. Sportaanbieders kunnen zich aanmelden bij Jacco Peelen, verenigingsondersteuner bij Stichting Sportkompas, via jacco@stichtingsportkompas.nl.