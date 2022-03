Sporen zoeken op Veluwezoom

RHEDEN – Op zondag 20 maart kunnen kinderen van 14.00 tot 16.00 uur dierensporen zoeken op de Veluwezoom. Kinderen die lid zijn van Natuurmonumenten en kinderen van Oerrrr betalen 4,20 euro. Kinderen en volwassenen die geen lid zijn betalen 6 euro. Dit is een gezinsactiviteit, ouders én kinderen kopen een kaartje. De activiteit is geschikt voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Een kaartje kopen kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten