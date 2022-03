Spannende spooktocht bij Eerbeekse Boys

EERBEEK – Zaterdag 19 maart was er een superspannende spooktocht bij Eerbeekse Boys. Maar liefst 86 deelnemende kinderen waren present in het clubhuis van de Eerbeekse voetbalclub.

De spooktocht was een initiatief van de Jeugd Evenementen Commissie van Eerbeekse Boys. De jongste deelnemers waren 5 jaar. De spooktocht speelde zich af in de bossen rondom het sportpark en draaide om het verdwenen kompas van de kapitein. De kapitein was zijn schat kwijt en alleen met een kompas was de schat terug te vinden. Tijdens de route moesten er opdrachten worden uitgevoerd om munten te verdienen.

Meer dan twintig figuranten speelden een rol in het spel, waaronder een grote groep spelers uit de leeftijdscategorie O-15. Rond 21.30 uur was iedereen weer terug en hebben de kinderen hun beloning ontvangen in de kantine. Voor de figuranten en leden van de JEC was er een versnapering.

Naast de Grote Club Actie, jeugdteam van de week en de spooktocht, staat er in de maand mei een voetbaldag op het programma, gevolgd door het beroemde Boys-voetbalkamp en de familiedag aan het einde van het seizoen.