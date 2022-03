SP-meldpunt ‘Ervaringen Incluzio’

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – SP Rheden is op zoek naar ervaringen van inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal met de organisatie Incluzio. Hiervoor is een speciaal meldpunt geopend, dat zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is.

In de gemeente Rheden startte begin 2021 Incluzio, de organisatie de ‘de sociale basis in Rheden en Rozendaal gaat versterken’. Incluzio is nu bereikbaar voor vragen in de gemeente Rheden op het gebied van werk, gezondheid, schulden, jeugd en gezin, zorg en welzijn. Denk aan begeleiding in het dagelijks leven, regelen van vrijwilligers werk en ondersteuning rond opgroeien en opvoeden.

SP Rheden is nu, ruim een jaar later, benieuwd naar ervaringen van inwoners. Ze horen graag de verhalen van mensen die Incluzio al ergens zijn tegenkomen, misschien als vrijwilliger, misschien omdat er hulp nodig was. Het meldpunt ‘Ervaringen Incluzio’ is te bereiken via tel. 06-53105269, van maandag tot en met vrijdag van 16.30 tot 21.00 uur. Mailen naar rheden@sp.nl kan ook.