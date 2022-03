SP Doesburg gaat buurten

DOESBURG – Het afgelopen jaar is SP Doesburg maandelijks in verschillende wijken geweest. Op zaterdag 12 maart staan zij met een kraam in het centrum (driesprong) van Doesburg. SP’ers staan dan klaar om met inwoners in gesprek te gaan over wat er beter kan in Doesburg én wat belangrijke thema’s zijn bij de verkiezingen.

doesburg@sp.nl

doesburg.sp.nl