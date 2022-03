Soroptimisten zamelen 5.500 euro in voor goede doelen

REGIO – De Soroptimistenclub Doetinchem-IJsseloever, actief in onder andere Doesburg, Dieren en de voormalige gemeente Hummelo en Keppel, heeft voor goede doelen meer dan 5.500 euro bijeengebracht. Dat deed het gezelschap, bestaande uit dertig ondernemende vrouwen, vanwege corona met een zogenoemde Schatkamer.

Voorzitter Karen Bertram van de serviceclub, die dit jaar haar 40-jarig bestaan viert, vertelt: “Door covid lagen helaas allerlei activiteiten stil. Ons concert, de kledingbeurs en de boekenverkoop gingen niet door. Toch zijn we er in geslaagd een fantastisch bedrag bij elkaar te krijgen.” In de Schatkamer etaleerde de serviceclub bijna vijftig producten en diensten. Een gevarieerd aanbod voor een groot publiek. Bertram: “Wat begon als een kleine gedachte van Marieke tijdens het uitlaten van haar hond, is uitgegroeid tot een succesvol project. Er zijn prachtige ervaringen, sfeervolle decoratieve items, leuke cadeautjes en handige spullen verkocht voor in totaal 5.573,50 euro.”

Met de opbrengst van de Schatkamer steunt de club goede doelen veraf en dichtbij. In de regio zijn dat onder andere de Voedselbank Doetinchem en het in de stad gevestigde Dushi Huis. Dushi Huizen zijn er voor kinderen en jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor het Dushi Huis Doetinchem komt uit de Schatkamer geld beschikbaar voor materialen voor de nieuw aan te leggen buitenruimte met veel speelmogelijkheden.

Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen te verbeteren. Wereldwijd is het Soroptimisme inmiddels ruim een eeuw oud. Dit jaar houdt de club Doetinchem-IJsseloever op zaterdag 23 april onder meer een kleding- en boekenbeurs in Doesburg.