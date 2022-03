Shantykoor de IJsselboei maakt nieuwe start

BRUMMEN – Shantykoor de IJsselbloei verhuist op 23 maart van Plein Vijf naar haar nieuwe locatie Dorpslokaal Concordia in Brummen.

Sinds het begin van haar oprichting -15 jaar geleden- heeft het koor altijd Plein Vijf als thuishaven gehad. Hier werd op de vrijdagavonden gezongen en hard gerepeteerd. Na het vertrek van dirigent Bart Willemsen in december 2019 zag het koor zich genoodzaakt uit te kijken naar een nieuwe dirigent. Tijdens de coronaperikelen de afgelopen jaren heeft Tonny Wesselink het koor de broodnodige begeleiding gegeven. Een nieuwe dirigent is nu gevonden in Hattem, in de persoon van Art Silver, die de uitdaging aangaat om het koor voor de aankomende jaren mee te nemen in zijn muzikale begeleiding. Art Silver heeft op dit moment diverse shantykoren onder zich en voegt De IJsselboei hieraan toe. Met zijn Spaanse afkomst en professionele kijk is het voor het koor een nieuwe uitdaging om zich verder te ontwikkelen.

Vanaf 23 maart gaat het koor repeteren in Concordia, op vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur. Naast de nieuwe dirigent kan het shantykoor de IJsselboei nog nieuwe leden gebruiken, die lekker willen zingen in een gemoedelijke sfeer.

www.deijsselboei.nl