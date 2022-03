Sempre Crescendo geeft concert met nieuw elan

LAAG-SOEREN – Er is de laatste jaren veel gebeurd bij muziekvereniging Sempre Crescendo uit Laag-Soeren. En tegelijkertijd is er ook veel niet gebeurd in coronatijd. Het onderkomen in ’t Sprengenhus was lange tijd gesloten, zodat voor de muzikanten gezamenlijk repeteren niet mogelijk was. Wat bleef was het enthousiasme van de leden en de wil eruit te halen wat er in zit.

Dat dirigent Rini Plant het stokje na 35 jaar neer zou leggen, was vroegtijdig bekend, maar er was eigenlijk geen gelegenheid voor de Soerense bevolking om op passende wijze afscheid te nemen met concert van de vereniging. Men vond een nieuwe dirigent in Andy Kievits uit Millingen aan de Rijn. Hij was dirigent bij La Fraternité in Brummen. Toen die vereniging werd opgeheven, maakte hij graag de overstap naar Sempre Crescendo.

Zodra mogelijk, werden de repetities weer opgepakt en nieuw repertoire ingestudeerd. Het resultaat is te horen in een concert in ’t Sprengenhus op zondagmiddag 20 maart om 15.00 uur. Bij Sempre Crescendo zullen enkele gastmuzikanten meespelen, oud-leden van het eerder genoemde La Fraternité . Ook zal de Martin Bigband, onder leiding van Miquel Martinez, met zangeres Petra Minnen een steentje bijdragen. De zaal in ’t Sprengenhus is open om 14.30 uur en de toegang is vrij.