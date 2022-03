Scouting Dieren doet mee aan NLdoet

DIEREN – Zaterdag 12 maart is er weer NLdoet. Ook Scouting Dieren doet mee. De leden gaan hun clubhuizen en wachtschip opknappen en zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen.

In de coronatijd heeft Scouting Dieren haar clubhuizen redelijk goed bij kunnen houden, maar er zijn enkele klussen blijven liggen. Tijdens NLdoet wordt er zowel op het clubhuis van de landscouts als van de waterscouts gewerkt en is er voor iedereen wel wat te doen. Zo zijn er aan het clubhuis van de landscouts op de Geitenberg diverse werkzaamheden gepland, zoals het nalopen van het CV-systeem, snoeien en de plafonds schoonmaken. Daarnaast zal ook het gebouw gebeitst worden, iets wat eens in de vier jaar gedaan moet worden. Bij het clubhuis van de waterscouts, de Keienheuvel naast de sluis van het Apeldoorns kanaal, wordt onder ander het groenwerk rondom het clubhuis onder handen genomen en de dakgoten gerepareerd. Verder zal het dek van het schip de WB30, die bij dit clubhuis ligt aangemeerd, geschilderd worden.

Er wordt deze dag gewerkt van 9.00 tot 16.00 uur. De koffie staat klaar en Scouting Dieren zorgt voor de lunch. Mensen die bij Scouting Dieren in actie willen komen, kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl.