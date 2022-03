Schrijver Marie-Thérèse ter Haar over complexe Oost-West verhaal

BRUMMEN – Donderdag 9 maart is Schrijver Marie-Thérèse ter Haar te gast in de bibliotheek in Brummen. Zij komt hier het complexe Oost-West verhaal toelichten.

De informatiestromen die ons land bereiken wat Oekraïne en Rusland betreft worden met een Westerse pet op bekeken, maar heeft het Westen ook boter op zijn hoofd? Waarom voelt Rusland zich omsingeld door de NAVO? Hoeveel Amerikaanse inmenging was er in Oekraïne? Wat betekende de Maidan-revolutie in Kiev voor het Westen, maar ook voor Rusland? De belangrijkste frustratie van de Russen is de uitbreiding van de NAVO in Oekraïne.

Zonder kennis hiervan zullen Westerlingen moeilijk, de hieruit voortkomende Oost-West crisis en de Krim-annexatie kunnen begrijpen. Na 2014 verslechterde de verhouding van Rusland en het Westen in rap tempo en werd Rusland in de armen van China gedreven. Marie-Thérèse ter Haar probeert nuances aan te brengen in het complexe Oost-West verhaal.

Marie-Thérèse ter Haar is de oprichter en eigenaar van de Rusland & Oost-Europa Academie. Daarnaast is zij docent en auteur van diverse boeken over Rusland. Marie-Thérèse ter Haar studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo’n 5 maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet.

Aanmelden voor de lezing in Brummen is verplicht en kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten bedragen 5 euro voor leden van de bibliotheek en 7,50 euro voor niet-leden.