Schrijven over vrede

VELP – Op vrijdag 1 en 8 april verzorgt Hartschrift schrijftafels over het thema Vrede. Schrijven verbindt en kan troost en hoop geven. In deze tijd van oorlogsgeweld iets wat velen kunnen gebruiken. Door afwisselende schrijfopdrachten over het thema komen teksten als vanzelf op papier. Goed of mooi schrijven, daar draait het aan de schrijftafel niet om. Het gaat er vooral om al schrijvend te ontdekken wat het thema Vrede voor de schrijver betekent. Schrijfervaring is niet nodig, zin in schrijven wel.

De schrijftafels zijn op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur aan de Dillenburglaan 3 in Velp. Tussendoor is er een korte pauze met koffie, thee en iets lekkers. De kosten voor deelname aan één van de schrijftafels zijn 15 euro. De opbrengst gaat in zijn geheel naar giro 555. Graag vooraf aanmelden via hartschrift@outlook.com. Per schrijfochtend is er ruimte voor maximaal 8 deelnemers.

