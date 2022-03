Schrijfwedstrijd Ons Raadhuis

VELP – De Boekenweek vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 18 april. Het thema is Eerste liefde. Naar aanleiding daarvan organiseert de buurtbieb-commissie van Ons Raadhuis in Velp een schrijfwedstrijd. De opdracht is: schrijf een verhaal, gedicht, limerick of haiku met de titel: Eerste liefde. Denk daarbij ook aan de liefde voor bijvoorbeeld een huisdier, een land of een kunstwerk.

Inzenden kan naar Dia Berends: dia.berends63@gmail.com. Vermeld bij onderwerp Schrijfwedstrijd Boekenweek. Inleveren bij Ons Raadhuis aan Nieuwstraat 1 in Velp mag ook. Graag in een envelop onder vermelding van Schrijfwedstrijd Boekenweek, ter attentie van Dia Berends. De uiterste inleverdatum is 31 maart. De buurtbieb-commissieleden zullen de inzendingen beoordelen. De schrijver van de mooiste, grappigste of meest originele inzending krijgt een heerlijke cake.