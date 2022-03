Scholieren De Tender nemen kijkje op begraafplaats

DIEREN – Praktijkschool De Tender en de Algemene Begraafplaats liggen beide aan de Harderwijkerweg in Dieren en zijn nagenoeg buren. Veel leerlingen van de school fietsen er dagelijks langs. Vrolijk kletsend met klasgenoten, met soms misschien een vluchtige blik door de beukenhaag heen op de oude grafmonumenten. Een aantal van deze scholieren kreeg afgelopen vrijdag een rondleiding van Thomas Hilhorst, schrijver van het boek ‘Van goudakker naar dodenakker’. Samen liepen we langs de verschillende grafstenen met ieder zijn eigen verhaal. We zagen het verschil tussen arm en rijk, kregen een mooie uitleg over de diverse aanwezige symbolen en herkenden bekende namen van straten uit het dorp.