ELLECOM – SC EDS onder11 is kampioen geworden. Het team kwam met 1-0 achter en won met 8-2. Coach en trainer Maarten en Richard zijn supertrots. Na de wedstrijd was er taart in de kantine aan de Eikenstraat, waar veel ouders en grootouders bij waren. En daarna ging het team met de kar door De Steeg en Ellecom. De middag werd afgesloten met frites en veel gezelligheid.