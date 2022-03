Samenwerking voor ontwikkeling terrein steenfabriek Velp

VELP – Gemeente Rheden, OmRo Vastgoed Velp BV, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen aan de ontwikkeling van het voormalige terrein van Steenfabriek De Groot langs de IJssel bij Rheden. Op donderdag 10 maart hebben zij hierover afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Onder de vlag van Rivierklimaatpark IJsselpark werken alle partijen samen aan het verbeteren van de waterveiligheid, het ontwikkelen van de natuur en het geven van een nieuwe bestemming aan het hooggelegen terrein, waaronder de plek waar nu de oude steenfabriek staat. Hierbij is er ook ruimte voor horeca faciliteiten, dag- en verblijfsrecreatie en (kleinschalige) opwekking van duurzame energie.

Wethouder en lid stuurgroep Rivierklimaatpark Ronald Haverkamp legt uit: “Over het terrein voormalig Steenfabriek De Groot is de afgelopen jaren al heel veel gesproken en er zijn veel plannen voorbij gekomen. Ik ben blij dat er na 25 jaar eindelijk een ontwikkeling kan plaatsvinden op dit terrein. Vooral de mogelijkheid om voorzieningen in de sfeer van recreatie en toerisme toe te voegen, is een geweldige stap. Ik heb goede hoop dat we nu op de juiste weg zijn en dat er daadwerkelijk iets moois gaat gebeuren met dit braakliggende terrein.”

OmRo Vastgoed Velp BV is eigenaar van het terrein en zoekt naar mogelijkheden voor herontwikkeling die aansluiten bij overheidsbeleid en de visie op rivier, klimaat en natuur. De voormalige Steenfabriek de Groot is een belangrijk onderdeel in de plannen voor Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit is een samenwerking tussen de gemeentes Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten.

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is de afgelopen jaren een evenwichtig globaal plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan wordt de komende jaren samen met belanghebbenden in detail uitgewerkt, waarin toegankelijke uiterwaarden de klimaatextremen kunnen opvangen. Daarnaast is er ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Door het Rivierklimaatpark is het totale gebied klaar voor de toekomst.

Op de foto staan van links naar rechts: Jan van der Meer – gedeputeerde provincie Gelderland, Ronald Haverkamp – wethouder gemeente Rheden, Harm Roelofsen – namens eigenaar OmRo, Jos van Hees – directeur Rijkswaterstaat Oost Nederland.

www.rivierklimaatpark.nl