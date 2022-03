Samenkomst voor Oekraïne in Velp

VELP – Zaterdag 12 maart was er een samenkomst bij Boekhandel Jansen & De Feijter in Velp. De aanwezigen waren er om samen stil te staan bij de situatie in Oekraïne. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden hield een korte toespraak. Muzikant Oleg Lysenko speelde een tweetal muziekstukken op zijn bayan. Na de bijeenkomst heeft burgemeester Van Eert een Oekraïense vlag gehesen bij het Biljoenbad in Velp. In de periode dat het gemeentehuis in De Steeg niet in gebruik is, is het zwembad in Velp de officiële vlaglocatie voor de gemeente Rheden.

Foto: Han Uenk