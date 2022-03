Samen eten bij Velpsch Maal

VELP – Samen eten is altijd gezelliger dan alleen en daarom wordt in buurthuis De Poort in Velp elke twee weken het Velpsch Maal geserveerd. Woensdag 9 maart staat er lentesoep het menu, met boeuf bourguignon met aardappelpuree en sperziebonen. Het diner begint om 17.30 uur. Aanmelden kan tot maandag 7 maart, 12.00 uur bij de Poort, via tel. 026-8481753.

www.buurthuisdepoort.nl