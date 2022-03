Ruim 600 deelnemers aan Kennedymars Klarenbeek

KLARENBEEK – Ruim 600 wandelaars kwamen vrijdag 18 en zaterdag 19 maart naar Klarenbeek voor het jaarlijkse wandelevenement van Sportclub Klarenbeek: de Kennedymars. Ze kwamen uit heel Nederland, maar ook België en zelfs Litouwen, en namen deel aan prachtige wandeltochten van verschillende afstanden.

Vrijdagmiddag gingen 44 wandelaars met de bus richting Hoenderloo om daar te starten met de Long Distance Walk van 110 kilometer. Na de eerste 30 kilometer wachtte hen een pastamaaltijd in het MFC in Klarenbeek. Ondertussen melden zich de eerste deelnemers voor de Kennedymars. Bijzonder om te noemen is Jessica Verhoef uit Velp. Zij heeft inmiddels 50 Kennedymarsen op haar naam staan.

Om 22.00 uur gaan er 265 wandelaars van start voor een nachtafstand: 153 voor de Kennedymars van 80 kilometer, 13 voor de 60 kilometer,15 voor de 40 kilometer en 40 deelnemers voor 20 kilometer in de nacht. Met verplichte reflectiehesjes maar veelal ook behangen met de nodige lichtjes op de rug zijn de wandelaars klaar om de duisternis in te gaan. Al viel die duisternis eigenlijk wel mee. Het was kraakhelder en volle maan.

De Kennedymars van 80 kilometer bestaat uit vier lussen, waarbij de lopers steeds na 20 kilometer weer terugkomen op de startlocatie. Daarbij is er om de 7 kilometer een verzorgingspost met wat te eten en drinken. Na twee lussen, dus op de helft van de tocht, staat in het MFC een lekker stevig ontbijt klaar.

In de ochtend gaan er weer nieuwe wandelaars van start: 29 deelnemers vertrekken voor 40 kilometer en 137 voor de 30 kilometer. Daarna komen er nog eens 78 deelnemers voor de 20 kilometer en tot slot vertrekken er 107 mensen voor een wandeling van 10 kilometer. Het is een komen en gaan van mensen bij het MFC. De ene wandelaar neemt rust en gaat even met de benen omhoog, een ander gaat gelijk door na zich te hebben gemeld voor de registratie. Een enkeling laat zich even verzorgen bij de mensen van het Rode Kruis.

Aan het eind van de ochtend melden zich al de eerste deelnemers die klaar zijn met de 80 km of 110 kilometer. Zij ontvangen bij aankomst een oorkonde, een blijvende herinnering in de vorm van een gegraveerd glazen standaardje en de nodige stempels in de verschillende wandelboekjes.

In de loop van de middag meldt zich ook Piet van de Kroft uit Reeuwijk-dorp. Hij heeft zijn 250e Kennedymars voltooid. Marsleider Johan Hertgers wacht hem op met een flinke bos bloemen. Tegen kwart voor zes komen de laatste wandelaars terug na hun bijzondere uitdaging. Velen zullen de volgende dag last hebben van de nodige pijntjes van blaren, spierpijn of vermoeidheid, ieder mag trots zijn op zijn eigen prestatie. Ook de organisatie en vrijwilligers van Sportclub Klarenbeek kijken trots terug op een mooi evenement.