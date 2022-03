Ruim 3000 pakken koffie voor de Voedselbank

ZUTPHEN – De voedselbank in Zutphen heeft onlangs 3314 pakken Douwe Egberts koffie ontvangen van de Lionsclub Zutphen. In de maand december zijn er bij 16 supermarkten in het gebied tussen Gorssel, Zutphen en Eerbeek ruim 1,4 miljoen koffiepunten ingezameld. Hiervoor leverde de koffiebrander geen cadeaus, maar een hele grote pallet met koffie. Deze zal de komende maanden aan de voedselpakketten voor minima worden toegevoegd.

Naast de DE-punten ontving de Lionsclub ook nog AH Perlapunten. Maar liefst 214 boekjes konden worden volgeplakt. Dit levert de Voedselbank ook nog eens 428 euro op. Op de foto overhandigt Lionslid Hans Jekel uit Eefde de koffie aan Marthy Vincent, bestuurslid van de Voedselbank Zutphen en omstreken. In december dit jaar wordt er weer ingezameld. Mensen die eerder koffiepunten willen inleveren, kunnen mailen naar zutphen@lions.nl.