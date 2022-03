Ruim 100 deelnemers tijdens Voorjaarsclubrit Last Gear

EERBEEK – Zondag 27 maart genoten ruim 100 leden van mountainbikevereniging Last Gear uit Eerbeek van de speciale Voorjaarsclubrit. Mountainbikers, gravel- en racefietsers konden kiezen uit verschillende routes en afstanden. Samen genieten van de diversiteit die de fietssport biedt, stond voorop. Bij Last Gear wordt al lang niet meer alleen op de mountainbike gefietst, ook gravelbikes, endurobikes en diverse vormen van e-bikes zijn onderdeel van de vereniging. De zonovergoten Voorjaarsclubrit werd afgesloten met een heerlijke lunch, verzorgd door de BBQ-commissie en er werd samen geproost op een mooi, sportief en gezellig fietsseizoen. Tijdens de open dag op 1 mei kunnen geïnteresseerden ook een keer meefietsen. Aanmelden kan via bestuur@lastgear.nl.