Rotary’s in actie voor De Mollenhof

BRUMMEN – Onlangs ging een lang gekoesterde wens van de Mollenhof in vervulling. De rotary’s Brummen-Engelenburg en Eerbeek-Zutphen gingen aan de slag om de parkeerplaats en oprit de egaliseren. Vrijwilligers staken de handen uit de mouwen, zodat bezoekers die met taxi’s aankomen voortaan op veilige wijze kunnen uitstappen en naar de ruimtes van de dagbesteding kunnen lopen. Met de hulp van de expertise van Dick Voskamp werd er een mooie parkeerplaats en oprit gemaakt.

Een andere wens vanuit De Mollenhof is het aanleggen van een belevingspad. Dit is een wandelpad van 350 meter over het terrein waarbij zien, ruiken en voelen centraal staan. Langs het pad komen onder andere allerlei borders met geurende bloemen, voedselbosjes, een hooimijt, oude voorwerpen en kunstwerken van regionale kunstenaars. Het pad maakt het de bezoekers ook gemakkelijker om zich over het terrein te kunnen begeven.

De Mollenhof is hiervoor bezig met een subsidie van het Oranjefonds en organiseert ook andere activiteiten om extra inkomstenbronnen te genereren, zoals de plantjesmarkt op 14 mei van 11.00 tot 15.00 uur. Mensen die ook een bijdrage willen leveren aan het belevingspad, kunnen hun steun betuigen door zich aan te melden voor Vrienden van De Mollenhof.