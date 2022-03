Rosendael’74 grootste in Rozendaal

ROZENDAAL – Rosendael’74 is in de Rozendaal de winnaar geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde 4 zetels, 1 meer dan bij de vorige verkiezingen. PAK heeft net als bij de vorige verkiezingen 3 zetels behaald. BGR verloor een zetel en blijft nu steken op 2 zetels. Bij de verkiezingen van vier jaar geleden bleven alle drie de partijen in evenwicht met ieder 3 zetels.