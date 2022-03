Rondwandeling Landgoed Groenouwe

LOENEN – Zondag 13 maart vertellen de gidsen van IVN Eerbeek e.o. tijdens een mooie rondwandeling over het landgoed Groenouwe. De gidsen vertellen alles over het ontstaan van het landgoed aan het eind van de 19e eeuw, de handhaving ervan in de wereldcrisis in de dertiger jaren en de ondergang aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het landgoed was voorzien van erg veel luxe. Zelfs de koninklijke familie kwam naar Loenen toe. Uiteraard komt de omliggende natuur ook uitgebreid aan de orde. De start is om 14.00 uur aan het einde van de verharding van de Imbosweg in Loenen. Vooraf opgeven is niet nodig. De wandeling is kosteloos, maar een gift als blijk van waardering is welkom.